Україна може запропонувати Європі 10 мільярдів кубів газу у сховищах

Україна може запропонувати Європі 10 млрд кубометрів газу у підземних сховищах газу для накопичення блакитного палива на 2020-2021 рік.

Про це написав у Facebook керівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Вже до кінця 3-го кварталу Європейскі ПСГ можуть бути повністю заповненими. Українські ПСГ можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів", - написав він.

На думкку Макогона, Україна в рамках підготовки до опалювального сезону 2020/21 рр. має закачати у свої підземні сховища 2-3 млрд куб. м природного газу.

Як повідомлялося, Україна закінчила сезон із рекордними запасами газу. В українських підземних сховищах станом на 31 березня 2020 року зберігалося 15,9 млрд кубометрів газу.