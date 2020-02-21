Газ для промисловості подешевшає у березні на 12-15% - Нафтогаз
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 березня 2020 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, Нафтогаз пропонує газ за ціною 3 981,00 — 4 606,00 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
"У порівнянні з цінами на лютий 2020 року, у березні ціни знизяться на 12–15%, залежно від умов постачання", - наголосили в компанії.
Із детальними умовами комерційної пропозиції Нафтогазу можна ознайомитись на сайті компанії за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, Нафтогаз у лютому 2020 року зменшив ціни на газ для промисловості на 14% порівняно із січнем - до 4 661 - 5 208 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ).