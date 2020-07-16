Україна побила п'ятирічний рекорд з імпорту газу

ТОВ "Оператор ГТС України" з початку року протранспортував на замовлення своїх клієнтів 8,056 млрд куб. м природного газу, що на чверть більше за такий самий період торік та є рекордним показником за останні 5 років.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Зокрема, з Польщі – 1,043 млрд куб. м, з Словаччини – 4,605 млрд куб. м, з Угорщини – 2,408 млрд кубометрів. 54% від всіх обсягів були імпортовані до України через віртуальний реверс, який став доступний з початком 2020 року. А саме: з Польщі – 1,0 млрд куб. м, з Угорщини – 1,3 млрд куб. м, з Словаччини – 219 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

Із імпортованих обсягів 56%, або 4,5 млрд кубометрів, були направлені в підземні газосховища для зберігання на "митному складі". Із них 36% надійшли в режимі shorthaul.

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"За першу половину липня обсяги імпорту склали 1,026 млрд куб. м, що на 21% (або 175 млн куб. м) більше за аналогічний показник минулого року. Таке підвищення імпорту пов’язане із значним ростом попиту з боку європейських компаній на зберігання газу в українських газосховищах в режимі "митний склад". Через заповненість європейських сховищ та привабливі тарифи і послуги, в цьому році Україна б’є рекорди по закачуванню газу в ПСГ та робить важливий крок до становлення як європейського газового хабу", - зауважили в ОГТСУ.

Як повідомлялося, станом на сьогодні газ надходить виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.