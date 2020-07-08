В Україні зросла кількість імпортерів газу

В Україні кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб'єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року.

Про це повідомляється у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

"Кількість імпортерів у І кварталі 2020 року зросла порівняно з попереднім кварталом та становила 51 суб'єкт, що є найбільшим значенням з початку 2017 року. При цьому загальна кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність міждержавних з'єднань у напрямку країни ЄС-Україна у І кварталі 2019 року становила 41 суб'єкт", - йдеться у звіті.

23 замовники послуг зберігання у І кварталі 2020 року здійснили переведення обсягів природного газу, які зберігалися у газосховищах, у митний режим імпорту. Загалом у такий режим було переведено 1,1 млрд кубометрів газу.

За даними НКРЕКП, найбільша частка імпорту (54%) припала на трьох найбільших імпортерів, окрім НАК "Нафтогаз України".

Державний "Нафтогаз" при цьому імпортував за звітний період 13% газу. Частка імпорту НАК у порівнянні з І кварталом 2019 року впала на 31 п.п. НКРЕКП відзначає, що це найменше значення, починаючи з 2017 року.

Ще 32% імпортували інші учасники газового ринку України.

Загальний обсяг закупленого природного газу за кордоном у І кварталі 2020 року становив близько 2,7 млрд кубометрів, з якого 2,2 млрд кубометрів (80%) - імпорт природного газу, а 550 млн кубометрів - обсяг, покладений на "митний склад".

Разом з газом, що був переведений у митний режим імпорту, Україна імпортувала сумарно 3,3 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, митний склад - митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем з умовним повним звільненням від оподаткування.

Митний режим імпорту - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів випускаються для вільного обігу на митній території України.