Дії влади вбивають інвестиційну привабливість "зеленої" енергетики – представник галузі

Головною претензією до законодавства щодо «зеленої» енергетики в Україні є закладена у ньому можливість по ходу змінювати правила у цьому секторі.

Таку думку висловив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич на круглому столі в Укрінформі на тему: «Альтернативна енергетика в Україні: можливості для інвесторів та виробників».

«Є головна вимога до меморандуму і переговорів, які тривали рік, - що до кінця дії «зеленого» тарифу до нас жодних претензій бути не може. Будь-яка зміна умов провадження діяльності в цьому секторі не має впливати на фінансовий результат цих товариств. І в останню мить, при розгляді у Верховній Раді проголосували за поправку, яка дозволяє ці зміни. І судячи з реакції депутатів, нам слід очікувати ще якихось змін, які впливатимуть на фінансовий результат діяльності інвесторів», - зазначив Козакевич.

За його словами, це значно знижує інвестиційну привабливість зменшення тарифу для перших збудованих в Україні «зелених» електростанцій.

«Великим непорозумінням стало те, що перші станції, які були збудовані в Україні, потужність яких не перевищує 10 мегаватів із загальною потужністю близько 60 мегаватів по країні, до 1 серпня отримували найвищі «зелені» тарифи, бо мали великі капіталовкладення і повинні отримувати той високий «зелений» тариф. А їм урізали, згідно з меморандумом, спочатку до 53%, а потім законом трохи покращили до 47%. Це вбиває інвестиційну привабливість», - вважає Козакевич.

Крім того, на його думку, не відповідає здоровому глузду примусова реструктуризація галузі у вигляді зниження тарифів на «зелену» енергетику.

«Незрозуміло, як інвестор може погодитись на реструктуризацію, просто знизивши тарифи. Вимогою здорового глузду було б хоча б якесь продовження «зеленого» тарифу, щоб це виглядало як добровільна реструктуризація. Ми погоджуємося зараз знизити тариф, але дайте нам строк, на який продовжується цей «зелений» тариф», - наголосив Козакевич.

Також він вважає надто високою вартість позикового капіталу, який в Україні становить до 10%. Для порівняння, у Німеччині з її високим рівнем «зеленої» енергетики - лише 1,5%.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет Міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодилися зменшити тарифи. Ця угода передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки «зеленої» енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Натомість виробники погодилися скорегувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

21 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Він закріплює ключові положення урядового меморандуму з виробниками «зеленої» енергетики і дозволяє зменшити енерготарифи для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій – на 7,5%, що дасть можливість державі та всім українцям заощаджувати майже 7 млрд грн щорічно. А до 2030 року меморандум дасть змогу зменшити обсяг виплат «зеленій» генерації приблизно на 2 млрд євро.