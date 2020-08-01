Нацкомісія затвердила нові "зелені" тарифи на електроенергію

НКРЕКП на засіданні у суботу ухвалила рішення про зниження "зеленого" тарифу на електроенергію.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті НКРЕКП.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 1 серпня 2020 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанову НКРЕКП «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання» (з 01 серпня 2020 року)", - йдеться у повідомленні.

За результатами цього засідання рішення НКРЕКП буде оформлено постановою, оприлюднено на офіційному вебсайті та в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП», а також розміщено в Системі інформаційно-правового забезпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформаційно-пошуковій системі «Законодавство».

Як повідомлялося, згідно із законом про електроенергетику, "зелений" тариф - тариф, за яким оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний закуповувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію в обсягах та за цінами, визначеними Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 31 липня підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", ухвалений Верховною Радою 21 липня 2020 року. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%.

На думку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки цьому закону держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.