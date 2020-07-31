Президент підписав закон про підтримку “зеленої” енергетики

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

“Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%”, - зазначив він.

За словами глави уряду, на практиці це означатиме, що держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.

Шмигаль розраховує, що до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.

“Підписаний закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей”, - додав Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 липня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Фото: пресслужба Президента