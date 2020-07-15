Буславець пояснила, скільки споживачам коштуватиме затримка зі зниженням "зеленого" тарифу
Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба міністерства.
"Місяць затримки розгляду урядового законопроєкту щодо зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям майже в 1 млрд грн", – заявила Буславець.
Вона також пояснила, що через неприйняття законопроєкту №3658 високі "зелені" тарифи досі діють, тому борг перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) зростає щодня. Окрім наростання боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії, затягування розгляду законопроєкту несе ще низку ризиків.
"Умовами Меморандуму (з виробниками ВДЕ – ред.) передбачається прийняття закону до 1 серпня поточного року. Інакше досягнуті компромісні домовленості втратять свою силу", - зазначили у Міненерго.
Як наслідок, підкреслюють у міністерстві, продовжиться стрімке зростання заборгованості перед виробниками ВДЕ, що призведе до банкрутства підприємств та масових судових позовів до ДП «Гарантований покупець» та держави в цілому. Це, побоюються в Міненерго, завдасть удару по іміджу України та призведе до втрати підтримки інвесторів і міжнародних фінансових інституцій. Постане потреба в проведенні нових переговорів з учасниками ринку без жодної гарантії їх успішного завершення, оскільки довіру інвесторів буде втрачено.
Міністерство також попереджає, що оновлений тариф на передачу електроенергії у розмірі 0,24 грн за кВт-год., який набуває чинності з серпня 2020 року, вже враховує норми урядового законопроєкту №3658 щодо зниження «зеленого» тарифу, а також залучення на пільгових умовах кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій для погашення наявної заборгованості НЕК "Укренерго". Якщо проєкт закону вчасно прийнято не буде, вигідні умови кредитування ЄБРР стануть недоступними, і тариф на передачу обґрунтовано має зрости більш ніж в два рази.
"Сьогодні наша співпраця з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими інституціями передбачає вигідні умови надання кредитів – під 1-2%, з можливістю відтермінування оплати на рік. Це близько 9 млрд грн, якими можна збалансувати дефіцит коштів на ринку, не підвищуючи тарифів. Якщо закон не буде прийнято, про ці кредити ми можемо взагалі забути. У такому разі тариф на передачу зростатиме, а це негативно відобразиться на вартості електричної енергії для промисловості, сфери ЖКГ, а отже – на вартості товарів та послуг для населення", – пояснила Буславець.
Вона також зазначила, що порушення чи спотворення досягнутих домовленостей та напрацювань Міністерства щодо нової конкурентної моделі підтримки призведе до нівелювання системи «зелених» аукціонів, які заплановано розпочати вже в цьому році. Крім того, через втрату довіри учасників ринку неможливо буде залучити інвесторів до участі у конкурсах на будівництво нових балансуючих потужностей, які вкрай необхідні енергосистемі.
У Міненерго також звернули увагу, що розгляд документу затягується через велику кількість поданих правок.
"Кількість поданих народними депутатами правок до законопроєкту 3658 вимірюється сотнями. Більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства. Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження «зелених» тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки. Така пролонгація «зеленого» тарифу збільшує загальну переплату споживачів приблизно на 1 млрд євро за кожен додатковий рік", - зазначила в.о. міністра.
Міненерго закликає народних депутатів України терміново розглянути та ухвалити законопроєкт №3658 з урахуванням вимог Меморандуму та усіх запропонованих міністерством пропозицій щодо удосконалення аукціонної моделі підтримки.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 10 червня підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скорегувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.
Також повідомлялося, що положення урядового законопроєкту № 3658, який визнано Президентом України як невідкладний, реалізують компромісні домовленості з інвесторами в галузь ВДЕ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння. Прийняття законопроєкту дозволить знизити "зелені" тарифи та зменшити, таким чином, обсяг виплат на 6,4 млрд грн щороку.