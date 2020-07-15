Буславець пояснила, скільки споживачам коштуватиме затримка зі зниженням "зеленого" тарифу

Затримка розгляду урядового законопроєкту №3658 "Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" призведе до того, що споживачі будуть вимушені переплачувати за "зеленим" тарифом майже 1 млрд грн на місяць.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, пише пресслужба міністерства.

"Місяць затримки розгляду урядового законопроєкту щодо зниження "зеленого" тарифу обійдеться українцям майже в 1 млрд грн", – заявила Буславець.

Вона також пояснила, що через неприйняття законопроєкту №3658 високі "зелені" тарифи досі діють, тому борг перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) зростає щодня. Окрім наростання боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії, затягування розгляду законопроєкту несе ще низку ризиків.

"Умовами Меморандуму (з виробниками ВДЕ – ред.) передбачається прийняття закону до 1 серпня поточного року. Інакше досягнуті компромісні домовленості втратять свою силу", - зазначили у Міненерго.

Як наслідок, підкреслюють у міністерстві, продовжиться стрімке зростання заборгованості перед виробниками ВДЕ, що призведе до банкрутства підприємств та масових судових позовів до ДП «Гарантований покупець» та держави в цілому. Це, побоюються в Міненерго, завдасть удару по іміджу України та призведе до втрати підтримки інвесторів і міжнародних фінансових інституцій. Постане потреба в проведенні нових переговорів з учасниками ринку без жодної гарантії їх успішного завершення, оскільки довіру інвесторів буде втрачено.

Міністерство також попереджає, що оновлений тариф на передачу електроенергії у розмірі 0,24 грн за кВт-год., який набуває чинності з серпня 2020 року, вже враховує норми урядового законопроєкту №3658 щодо зниження «зеленого» тарифу, а також залучення на пільгових умовах кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій для погашення наявної заборгованості НЕК "Укренерго". Якщо проєкт закону вчасно прийнято не буде, вигідні умови кредитування ЄБРР стануть недоступними, і тариф на передачу обґрунтовано має зрости більш ніж в два рази.

"Сьогодні наша співпраця з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими інституціями передбачає вигідні умови надання кредитів – під 1-2%, з можливістю відтермінування оплати на рік. Це близько 9 млрд грн, якими можна збалансувати дефіцит коштів на ринку, не підвищуючи тарифів. Якщо закон не буде прийнято, про ці кредити ми можемо взагалі забути. У такому разі тариф на передачу зростатиме, а це негативно відобразиться на вартості електричної енергії для промисловості, сфери ЖКГ, а отже – на вартості товарів та послуг для населення", – пояснила Буславець.

Вона також зазначила, що порушення чи спотворення досягнутих домовленостей та напрацювань Міністерства щодо нової конкурентної моделі підтримки призведе до нівелювання системи «зелених» аукціонів, які заплановано розпочати вже в цьому році. Крім того, через втрату довіри учасників ринку неможливо буде залучити інвесторів до участі у конкурсах на будівництво нових балансуючих потужностей, які вкрай необхідні енергосистемі.

У Міненерго також звернули увагу, що розгляд документу затягується через велику кількість поданих правок.

"Кількість поданих народними депутатами правок до законопроєкту 3658 вимірюється сотнями. Більшість з них розбалансовують документ і нівелюють досягнуті домовленості та професійні напрацювання міністерства. Це стосується як ініціатив щодо додаткового зниження «зелених» тарифів понад визначені в Меморандумі показники, так і пропозицій меншого урізання тарифу чи подовження терміну його дії ще на 2 роки. Така пролонгація «зеленого» тарифу збільшує загальну переплату споживачів приблизно на 1 млрд євро за кожен додатковий рік", - зазначила в.о. міністра.

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Міненерго закликає народних депутатів України терміново розглянути та ухвалити законопроєкт №3658 з урахуванням вимог Меморандуму та усіх запропонованих міністерством пропозицій щодо удосконалення аукціонної моделі підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 10 червня підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації. Ця угода, зокрема передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот. Також виробники погодилися скорегувати строки введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня 2020 року нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах.

Також повідомлялося, що положення урядового законопроєкту № 3658, який визнано Президентом України як невідкладний, реалізують компромісні домовленості з інвесторами в галузь ВДЕ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння. Прийняття законопроєкту дозволить знизити "зелені" тарифи та зменшити, таким чином, обсяг виплат на 6,4 млрд грн щороку.