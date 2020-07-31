Закон про "зелену" енергетику дозволить сформувати стабільні правила гри - ЕВА

Закон про зміни умов підтримки виробників з відновлюваних джерел енергії допоможе сформувати стабільні правила гри на ринку.

Про це заявив координатор Комітету з енергетики Європейської бізнес-асоціації Євген Скульський, повідомляє пресслужба ЕВА.

"З огляду на зростаючий обсяг неплатежів інвесторам за вироблену електроенергію та накопичені борги підприємствам, даний закон є надважливим для галузі. Він допоможе закласти платформу для забезпечення стабільності правил гри на ринку, а не постійно змінювати умови, як це відбувається наразі. Крім того, допомогти інвесторам отримати вчасне повернення вкладень з боку держави", - заявив Скульський.

Зазначається, що ухвалений парламентом закон щодо зміни підтримки виробників з відновлюваних джерел енергії - компроміс між державою та виробниками "зеленої" електроенергії заради збереження інвестиційної привабливості галузі та її подальшого розвитку.

Так, у ЕВА додають, що законом передбачаються три ключові зміни.

По-перше, вже з липня зменшується розмір "зелених" тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.

По-друге, з 2022 року буде впроваджено відповідальність виробників з ВДЕ за небаланс (різницю) між заявленими та фактичними графіками виробництва електроенергії. Це стимулюватиме компанії розвивати ІТ-рішення та інтегрувати системи для підвищення точності прогнозування графіків відпуску електричної енергії та сприятиме розвитку сектору балансуючих потужностей.

По-третє, у разі перевиробництва енергії, яке потягло за собою обмеження її відпуску, закон визначає оператора системи передачі відповідальним за компенсацію недовідпущеної виробниками ВДЕ електричної енергії, відповідно до методики, яка затверджується регулятором.

Бізнес сподівається, що всі домовленості на ринку буде збережено, а компанії зможуть продовжити довгостроково планувати власну діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії", ухвалений Верховною Радою 21 липня 2020 року.

На думку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, завдяки цьому закону держава та всі українці заощадять майже 7 млрд гривень щорічно.