Питання в ціні: Шмигаль провів зустріч із гравцями ринку зеленої енергетики
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – сказав Шмигаль.
За його словами, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але в період кризи в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.
Зазначається, що у процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції уряду, Міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ.
За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання проєкту меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки.
Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.
Фото: КМУ