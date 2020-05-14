Питання в ціні: Шмигаль провів зустріч із гравцями ринку зеленої енергетики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець на зустрічі з представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики, обговорили проєкт меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у цій сфері.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії. Це відповідально перед країною", – сказав Шмигаль.

За його словами, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але в період кризи в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.

Зазначається, що у процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції уряду, Міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ.

За результатами зустрічі сторони дійшли згоди про доопрацювання проєкту меморандуму Міністерством енергетики та захисту довкілля у найкоротші строки.

Вже в понеділок, 18 травня, планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

Фото: КМУ