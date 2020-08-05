Зеленський підписав закон щодо спрощення роботи ФОПів
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба глави держави.
“Документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам – підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи – підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачає, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.
Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.
Як повідомлялося, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон щодо спрощення роботи ФОПів та функціонування електронного кабінету.