Зеленський підписав закон щодо спрощення роботи ФОПів

Зеленський підписав закон щодо спрощення роботи ФОПів

Укрінформ
Закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб – підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків та розширення його функціоналу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба глави держави.

“Документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам – підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі – паперовій чи електронній – із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи – підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачає, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.

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Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон щодо спрощення роботи ФОПів та функціонування електронного кабінету.

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