Мін’юст запускає єдиний держреєстр юридичних осіб та ФОПів — Малюська

Міністерство юстиції запускає новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

“Ми запускаємо новий ЄДР (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). У зв’язку з цим з 07 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситись зі старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім”, - написав він.

За словами міністра, документи на реєстрацію не прийматимуться з 00:00 5 серпня, а документи, подані до цього часу, повинні бути опрацьовані до 18:00 7 серпня.

Він наголосив, що у міністерстві просять вибачення за тимчасові незручності і також просять громадян запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня 2020 року.

“Ми плануємо увімкнути новий ЄДР раніше 16 серпня, але навіть Ілону Маску не все вдається з першого разу і у встановлений строк тому взяли трохи із запасом))”, - зазначив Малюська.

Чиновник поінформував, що упродовж періоду перенесення даних Антирейдерська колегія продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки.

Малюська зазначив, що завдяки використанню сучасних технологій у вигляді вебінтерфейсу, було спрощено доступ користувачів до реєстру, а також було створено безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи.

Також було створено нові реєстраційні дії, зокрема, — перехід на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, внесення та скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, а також було створено нові друковані форми документів (заява, рішення про відмову) та оновлено наявні (витяг, виписка, опис поданих документів, повідомлення про відмову), поінформував міністр.

За його словами, серед переваг нового ЄДР — те, що була забезпечена можливість формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної дії, а також створено функціонал формування запиту на видачу копій документів з реєстраційної справи.

Міністр уточнив, що в новому ЄДР буде вдосконалено бізнес-процеси реєстрації: зокрема, буде створено виражене відображення проведених змін, забезпечено припинення ФОП та внесення змін до відомостей про ЮО в один етап, додано нові атрибути розширеного пошуку.

Водночас у новому ЄДР було створено додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, — контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій в системі з використанням КЕП (кваліфікованого електронного підпису), ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний «LOG-OFF» у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що своєю чергою сприятиме у протидії рейдерству.

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У новому ЄДР, за його словами, також була реалізована можливість обліку сімейних фермерських господарств та додано окрему ознаку створення такого господарства, і імплементовано словник адміністративно-територіального устрою з можливістю обрання вулиць з переліку, що забезпечує єдиний підхід при введенні адреси.

“(У новому ЄДР — ред.) створили нову сутність – «кінцевий бенефіціарний власник»; тим самим покращили якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників, що своєю чергою дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних; оновили атрибутивний склад форм для внесення інформації, зокрема додали додаткові поля для внесення необхідної інформації в ЄДР”, - наголосив Малюська.

Він уточнив, що також в оновленому ЄДР передбачена технічна можливість його подальшого вдосконалення та доопрацювання.