Мін'юст не чекатиме на рішення КСУ, щоб змінити закон про люстрацію – Малюська

Міністерство юстиції не чекатиме на рішення Конституційного Суду у справі щодо конституційності закону про очищення влади, щоб внести до нього зміни.

Про це повідомив у коментарі журналістам міністр юстиції Денис Малюська у Конституційному Суді під час усних слухань у справі щодо конституційності цього закону.

«Звичайно, чекати - це зручна позиція. Але у нас є рішення ЄСПЛ про стягнення мільйонів. Завдавати державі ще більше збитків недоцільно. Безумовно, нам цікава думка Конституційного Суду, але у мене склалося враження, що їм також цікава наша думка, і вони очікують, що ми приберемо левову частку проблем із цим законопроєктом», - сказав він.

Малюська додав, що законопроєкт про внесення змін до закону «Про очищення влади» вже розроблений і внесений на розгляд Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд України поновив усне слухання у справі щодо закону про люстрацію, щоб дослідити практику ЄСПЛ, а також позицію Президента і Верховної Ради.

Верховна Рада у вересні 2014 року ухвалила закон "Про очищення влади" (люстрацію). Ним забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Нині у Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону України "Про очищення влади", перебувають 893 людини.

Європейський суд з прав людини 24 лютого 2020 року вирішив не розглядати апеляційну скаргу України у справі щодо закону про очищення влади (люстрацію). Відтак рішення ЄСПЛ у цій справі від 17 жовтня 2019 року, яким було встановлено порушення прав українських чиновників, остаточно набуло чинності.

Зокрема, суд одностайно встановив порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ заявників на національному рівні та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) конвенції.

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Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі упродовж більш ніж року за часів президентства Януковича або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Таким чином, на думку ЄСПЛ, закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

17 червня міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Мін'юст на виконання рішення ЄСПЛ розробив зміни до закону "Про очищення влади" і підготувався до виплат особам, які виграли відповідну скаргу в ЄСПЛ.