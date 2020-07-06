До Ради внесли другий законопроект із "антирейдерського пакета" – депутат

Народні депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт №3783, який є частиною "антирейдерського" пакета законодавчих ініціатив.

Про це повідомила заступниця толова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів, заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко Facebook.

"Другий законопроєкт №3783 з антирейдерського пакета від ТСК з питань захисту інвесторів вже внесений до парламенту. Це зміни до Кримінального кодексу України, якими достатньо серйозно посилюється відповідальність за найбільш поширені рейдерські правопорушення. Серед них - підробка документів, печаток, штампів, протиправне заволодіння майном підприємства та інші. Загалом, зміни вносяться до 8 статей ККУ", - зазначила Янченко.

Так, згідно з проєктом закону, для осіб, які подають на державну реєстрацію підробні документи, штрафи збільшаться у 10 разів, і становитимуть від 85 000 до 170 000 грн. До такого ж рівня виростуть санкції й за підробку документів для державної реєстрації юросіб та ФОПів.

За словами Галини Янченко, окремо пропонується посилити відповідальність для осіб, які надають публічні послуги, зокрема для нотаріусів та державних реєстраторів.

За участь у рейдерських атаках таким особам загрожуватимуть штрафи від 136 000 грн до 204 000 грн. А максимальний вид покарання - позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

"Так, це законодавство доволі жорстке за рівнем відповідальності. Але і наслідки від рейдерства призводять не лише до майнових збитків для бізнесу, а іноді й до людських трагедій. Тому, відповідь на такі порушення має бути відповідною", - підкреслює Янченко.

Депутатка прогнозує, що разом зі змінами до процесу реєстрації, який передбачено в законопроєкті №3774, можна буде домогтися відчутного результату у зменшені кількості рейдерських атак.

Янченко уточнила, що попереду розгляд законопроєктів комітетами.

Фото: Галина Янченко, ФБ