Кабмін розподілив всі гроші з "коронавірусного" фонду

Станом на 24 липня уряд розподілив всі 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19, з яких 16 млрд виділено для системи охорони здоров'я, 7 млрд грн - на фінансування фонду з безробіття, 35 млрд грн - на ремонт доріг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд гривень. Станом на 24 липня 2020 року уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами. Таким чином, обсяг виділених коштів з Фонду досягнув обсягу бюджетного призначення, затвердженого в державному бюджеті на 2020 рік для Фонду",- йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що касові видатки коштів фонду станом на 23 липня склали 9,8 млрд гривень.

За інформацією Мінфіну, насамперед 16 млрд грн виділено для системи охорони здоров’я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання, у тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття виділено близько 7 млрд грн, з яких 2,7 млрд - на допомогу з часткового безробіття. Ще 1,2 млрд виділено Мінсоцполітики для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантинні обмеження і мають дітей віком до 10 років. Також 2,5 млрд грн спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Окрім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Як повідомлялось, строк дії Фонду включає період карантину і наступні після його офіційного звершення 30 днів.