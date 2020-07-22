У Мінфіні поки не бачать підстав для "коронавірусного" фонду в бюджеті-2021

У Міністерстві фінансів поки не вбачають підстав передбачати у новому бюджеті на 2021 рік створення фонду боротьби з коронавірусом.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" сказав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, відповідаючи на запитання, чи будуть у новому бюджеті на 2021 виділятися кошти на поповнення фонду боротьби з коронавірусом, якщо карантин продовжиться і наступного року.

"Будь-які видатки мають бюджетний період — рік, який закінчується 31 грудня. Важко спрогнозувати, чи буде передбачений такий фонд у Держбюджеті-2021. Бюджетний процес тільки-но розпочався. У меморандумі з МВФ прописано, що фонд має діяти до 31 грудня 2020 року. Якщо буде сплеск захворюваності, розглянемо питання щодо створення такого фонду на наступний рік. Наразі не бачу таких підстав", - сказав Єрмоличев.

Він зазначив, що фонд ‒ це можливість оперативно вирішувати актуальні питання.

"Наприклад, якщо з’являється необхідність терміново придбати апарати ШВЛ (штучної вентиляції легень), то можна не вносити зміни до бюджету, а рішенням уряду за погодженням із парламентським бюджетним комітетом спрямувати на цю потребу кошти з фонду. За умов екстрених ситуацій це, на нашу думку, позитивне рішення", - сказав Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 створено відповідно до змін до державного бюджету на 2020 рік. Розмір фонду становить 64,7 млрд грн.