Шмигаль та Соммаруга відвідали форум "Трансформаційні тренди: інновація та цифровізація"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка перебуває з візитом у Києві, взяли участь у форумі «Трансформаційні тренди: інновація та цифровізація».

Про це український прем'єр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з пані Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою відвідали форум «Трансформаційні тренди: інновація та цифровізація». Радий можливості професійно та без зайвої політики обговорити важливі для країни зміни та урядові плани. Наголосив: уряд готовий підтримувати підприємництво в Україні", - написав Шмигаль.

Форум "Трансформаційні тренди: інновація та цифровізація" / Фото: Facebook Дениса Шмигаля

Він зазначив, що уряд має амбітні плани – у найближчі роки потрапити в ТОП-30 рейтингу Doing Business. "І тут питання не в цифрах рейтингу, а в тому, наскільки бізнес зможе почувати себе комфортно та отримувати прибутки саме в Україні. Вірю, що рішення, які ми втілюємо сьогодні, дадуть ефект уже до кінця року", - зауважив Шмигаль.

За його словами, держава працює над залученням дешевого кредитного ресурсу для розвитку та інвестицій у власну справу.

Це, додав Шмигаль, демонструє програма «5-7-9%». Останнім часом вона набирає обертів. Зараз уже понад 8 млрд грн становить сума заявок за кредитами та більш ніж 1,8 млрд грн схвалених коштів.

"Вперше за часи Незалежності нашої держави змінюємо підходи до розвитку української інфраструктури. Більш ніж 100 млрд грн на проєкт «Велике будівництво» – це чіткий посил про те, що сьогодні держава як ніколи зацікавлена, щоб українці їздили якісними дорогами, вчились у сучасних школах і дитсадках", - підкреслив глава уряду.

Він висловив вдячність партнерам зі Швейцарії за підтримку та допомогу в розробці додатку «Дія».

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"Зараз ми активно працюємо над проєктом «держава в смартфоні», що означає цифровізацію сфери послуг. Україна – перша країна у світі, яка запровадила цифровий паспорт. На порталі «Дія» (diia.gov.ua) вже доступно 33 електронні послуги, зокрема найшвидша у світі послуга з реєстрації бізнесу", - каже Шмигаль.

Він підкреслив, що все це лише початок. Попереду Україну очікує повноцінна діджиталізація сфери будівництва, земельних відносин, електронних аукціонів для надрокористування та багато іншого. "Прозорість – це найкраща стратегія боротьби зі зловживаннями", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою обговорили спільні проєкти у виробництві медичного обладнання, а також продукції у сфері машинобудування.