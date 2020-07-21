Коронакриза: у ЄС запропонували оновлену структуру фонду відновлення

Президент Європейської ради Шарль Мішель представив на розгляд лідерів ЄС уточнені пропозиції щодо наповнення та структури фонду економічного відновлення «Нове покоління ЄС» (NGEU).

З цими пропозиціями ознайомився кореспондент Укрінформу.

«План Європейського відновлення потребує масивних бюджетних та приватних інвестицій на рівні ЄС для стійкого відновлення, створення робочих місць та виправлення шкоди, яка була спричинена пандемією COVID-19, а також для підтримки «зелених» та цифрових пріоритетів Євросоюзу. Головним європейським інструментом для досягнення таких цілей буде Багаторічна фінансова перспектива (MFF), посилена фондом відновлення NGEU», - йдеться у документі.

Як зазначається, для формування цих фондів Єврокомісія отримає повноваження від імені Євросоюзу запозичити такі ресурси на ринку капіталів. Ці повноваження будуть обмежені в тривалості та обсягах, виходячи з тимчасового характеру кризи COVID-19.

«Для наповнення NGEU за рішенням про власні ресурси Єврокомісія отримає право запозичити фонди на ринку капіталів від імені Євросоюзу в обсязі 750 мільярдів євро у цінах 2018 року. Дії з отримання нових боргових зобов’язань мають бути зупинені – найпізніше до кінця 2026 року. Запозичені фонди можуть використовуватися у вигляді кредитів в обсязі 360 мільярдів євро, а також для витрат в обсязі 390 мільярдів у цінах 2018 року» - йдеться у пропозиціях президента Євроради.

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Повернення боргових зобов’язань, відповідно до принципів належного фінансового менеджменту, має бути розраховано до 31 грудня 2058 року. Щорічні виплати з боку ЄС не мають перевищувати 7,5% від згаданої суми у 390 мільярдів євро.

Для ефективного використання цих фондів Єврокомісії пропонується розробити умови швидкої реалізації інвестиційних проєктів, зокрема, з розвитку інфраструктури. Та до Європейського саміту у жовтні поточного року представити пропозиції для погодження таких проєктів з кранами-членами.

Оформлення правових зобов’язань в рамках програм фонду «Нове покоління ЄС» має бути завершене до 31 грудні 2023 року. Відповідні виплати будуть здійснюватися до 31 грудня 2026 року.

Пропозиції містять також структуру розподілу NGEU за напрямками. Зокрема, для так званого Фонду відновлення та стійкості (RRF) пропонується виділити 672,5 млрд євро (360 млрд у кредитах, 312,5 млрд у грантах). Цей фонд є ключовим у програмах відновлення та інноваційної трансформації економіки Євросоюзу, збереження робочих місць та соціальних стандартів.

Інші напрямки стратегічних фінансових витрат розподілені таким чином: ReactEU (фонд швидкого реагування ЄС – 47,5 млрд євро, дослідницька програма Horizon Europe - 5 млрд, інвестиційна програма InvestEU – 2,1 млрд, програми підтримки сільського господарства (Rural Development) – 7,5 млрд, перехідний фонд у рамках «зеленої трансформації» (Just Transition Fund - JTF) – 10 млрд, програма цивільного захисту та реагування на надзвичайні пригоди RescEU – 1,9 млрд, нарешті, програма сусідства, розвитку та міжнародної співпраці (NDICI) – 3,5 мільярда євро.

При цьому основою для переговорів навколо багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 залишаються пропозиції, що були представлені на розгляд Європейської ради у грудні 2020 року. З урахуванням коронакризи та заходів, передбачених в рамках програм фонду «Нове покоління ЄС», фінансові зобов’язання у Багаторічній фінансовій перспективі пропонується встановити в обсязі 1 074,3 млрд євро.