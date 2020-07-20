Європарламент назвав умови, за яких ухвалить бюджет ЄС

Європейський парламент не підтримає пропозиції щодо формування багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки, якщо він не враховуватиме принципові позиції депутатів щодо пріоритетів фінансування.

Про це 20 липня, коментуючи роботу Європейського саміту, який вже три доби поспіль намагається погодити параметри Фонду відновлення «ЄС – Нове покоління» та Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) заявив Президент Європарламенту Девід Сассолі. Текст заяви оприлюднений на сайті Європейського парламенту.

«Європейський Парламент визначив пріоритети та очікує, що вони будуть виконані. Багаторічна фінансова перспектива має бути здатною відповісти на багато викликів, перед якими постає Європа, серед яких «Зелена угода», цифрова трансформація, економічна стійкість та боротьба проти нерівності. Нові власні ресурси потрібні негайно. Нам необхідні заходи із ефективного захисту верховенства права. На додаток, Європарламент раз за разом виступає за завершення практики «ребейту» (бюджетних компенсацій – ред.). Якщо ці умови не будуть належним чином виконані, Європейський парламент не дасть своєї згоди», - наголосив Сассолі.

Він зауважив, що після кілька днів активних дискусій за участю лідерів країн-членів європейські громадяни очікують згоди, яка відповідатиме історичному значенню цього моменту.

«Ми занепокоєні майбутнім, у якому європейська солідарність та спільні методи будуть втрачені… COVID-19 все ще тут, і ми бачимо нові спалахи у Європі. Більше ніж будь-коли зараз необхідно діяти швидко та мужньо», - підкреслив Сассолі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня у Брюсселі розпочалася «фізична» зустріч глав держав та урядів ЄС, які зібралися для обговорення пропозицій Єврокомісії та Президента Європейської ради щодо формування Фонду економічного відновлення після кризи коронавірусу під назвою «ЄС – Наступне покоління» (750 мільярдів євро у грантах та кредитах), а також багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки (запропонований обсяг - 1 074 мільярдів євро).

Незважаючи на те, що саміт був запланований на два дні, лідери ЄС не можуть дійти згоди вже протягом трьох діб, що є своєрідним рекордом для тривалості зустрічей ЄС на вищому рівні. Обговорення тривають. Учасники саміту дуже мало діляться інформацією і говорять про «рух у вірному напрямку», але уникають конкретики. Водночас вони заявляють про необхідність термінового компромісу навколо бюджетних документів Євросоюзу.