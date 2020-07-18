У переговорах щодо бюджету ЄС залишаються відкриті питання - Курц

Переговори лідерів ЄС на фінансовому саміті у Брюсселі просуваються у вірному напрямку, але відкритими залишаються ще багато питань.

Про це заявив канцлер Австрійської Республіки Себастьян Курц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Переговори проходять досить добре, просуваються у правильному напрямку, хоча, як і очікувалося, є складнощі», - зазначив Курц.

При цьому політик визнав, що стосовно Фонду відновлення відкритими залишаються багато питань. Відень наполягає на зменшенні частки коштів, які планується виплачувати як гранти, а не як позики.

«Співвідношення грантів та позик має бути іншим», - заявив австрійський канцлер. Він додав, що позицію «економної четвірки» (Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція) підтримала Фінляндія.

За словами Курца, відкритими залишаються такі питання, як гарантування правильного спрямування грошей (на екологію, цифрову трансформацію, необхідні реформи - особливо в деяких країнах, де треба підвищити конкурентоспроможність), а також верховенства права (зокрема, пояснив Курц, це стосується Польщі).

Тим часом президент Європейської ради Шарль Мішель представив компромісну пропозицію щодо фонду відновлення економіки Євросоюзу після коронакризи «ЄС - Нове покоління».

Так, із 750 млрд євро 450 млрд мають бути виплачені як гранти і ще 300 млрд становитимуть кредити (раніше пропонувалося співвідношення 500 млрд та 250 млрд євро відповідно). Таке корегування, як відзначають експерти, є поступкою згаданій «економній четвірці», яка наполягає на тому, що загальна сума повинна складатися переважно з кредитів, які надаватимуться державам для підтримки економіки в умовах кризи, і будуть обовязковими до повернення.