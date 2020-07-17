Урсула фон дер Ляєн про бюджет ЄС: Все необхідне – на столі, рішення можливе

Зустріч лідерів Євросоюзу щодо обговорення спільного бюджету має надзвичайне значення і за доброї волі всіх може завершитися досягненням спільного результату.

Таку надію висловила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ставки не могли би бути вищими. Якщо ми зробимо все правильно, ми зможемо подолати цю кризу і вийти з неї сильнішими. Все необхідне – на столі, рішення можливе", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що рішення – це те, чого люди в Європі чекають від своїх політиків, тому що на кону – їх робочі місця, а ризик вірусу все ще є.

Президент ЄК зазначила, що зараз весь світ дивиться, чи зможе Європа діяти спільно і об’єднано і рішуче подолати цю пов’язану з коронавірусом кризу.

"З переконливим європейським бюджетом, з Європою Наступного Покоління ми маємо шанс не лише подолати кризу, але й модернізувати наш єдиний ринок і союз, продовжувати втілювати у життя екологічну програму ЄС (Green Deal) та діджиталізацію. Тому цей саміт сьогодні має доленосне значення", - підсумувала фон дер Ляєн.

Саміт 17 липня є першою фізичною зустріччю лідерів ЄС після початку пандемії. На засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 17 і 18 липня, планується узгодити позиції держав-членів по союзному бюджету на 2021-2027 роки та плану антикризового відновлення економіки NextGenerationEU. План запропонований в сумі 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро - субсидії і 250 млрд євро - позики. Бюджет ЄС на 2021-2027 роки запропонований у розмірі 1,074 трлн євро.