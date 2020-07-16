Сезонна праця під час коронакризи: Єврокомісія підготувала інструкції

Сезонна праця під час коронакризи: Єврокомісія підготувала інструкції

Укрінформ
Сезонні працівники як громадяни ЄС, так і громадяни третіх країн, мають право працювати в країнах Євросоюзу навіть в умовах кризи COVID-19 та можуть розраховувати на захист власних трудових і соціальних прав.

Відповідні положення містяться у Настанові щодо поводження із сезонними працівниками, яка оприлюднена на сайті Єврокомісії.

"Настанова дає інструкції органам національної влади, трудової інспекції та соціальним партнерам у країнах-членах з метою гарантувати права, здоров’я та безпеку сезонних працівників, а також забезпечити обізнаність сезонних працівників із власними правами", - йдеться у повідомленні.

Настанова охоплює кілька важливих правових аспектів. Серед них – право сезонних працівників працювати в країнах-членах ЄС незалежно від того, чи вони є громадянами ЄС або походять з країн за межами Євросоюзу. Друге положення гарантує цій категорії працівників прийнятні умови для проживання й роботи, включаючи фізичне дистанціювання та належні гігієнічні заходи. Документ також передбачає налагодження чіткої комунікації для інформування сезонних працівників щодо їх прав, шляхи рішення проблем, що пов’язані із незадекларованою працею, а також комплекс питань щодо їх соціального захисту.

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Як зазначає Єврокомісія, транскордонні сезонні робітники мають широкий пакет прав, але внаслідок тимчасового характеру роботи вони можуть бути більш вразливими до нестабільних умов проживання й праці. Пандемія коронавірусу зробила таку вразливість більш очевидною, а в деяких випадках – навіть посилила її. Невідповідні умови життя та праці сезонних працівників тягнуть за собою проблему підвищеного ризику виникнення "кластерів", або осередків поширення COVID-19.

"Кожного року сотні тисяч сезонних працівників допомагають у дуже важливих секторах економіки ЄС, зокрема, у харчовій промисловості та у сільському господарстві. Пандемія коронавірусу винесла на світло виклики, з якими вони стикаються в умовах проживання та праці. Ці проблеми мають бути вирішеними. Наша настанова є сигналом до пробудження для країн-членів та для компаній, які мають виконувати обов’язок із захисту цих незамінних, і при цьому вразливих працівників", - зазначив єврокомісар з питань праці та соціальних прав Ніколас Шміт.

Як зазначається в повідомленні, Єврокомісія проводить постійний моніторинг з дотримання правових норм ЄС щодо сезонних працівників, але їх належне застосування належить до компетенції національної влади країн-членів. За оцінкою Єврокомісії, національні органи влади мають невідкладно вжити заходи для поліпшення ситуації.

Оприлюднена Настанова стосується сезонних працівників, незважаючи на їх статус, чи є вони громадянами ЄС або належать до третіх країн, без огляду на те, чи вони працевлаштовуються за власною ініціативою або через трудові агентства, на регулярній основі або одноразово, - на всіх таких працівників розповсюджуються рівні права та обов’язки.

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За статистикою, на яку посилається Єврокомісія, більше 17,6 млн громадян ЄС нині проживають або працюють у державах Євросоюзу, які не є країнами їх походження. Певні сектори європейської економіки, зокрема, сільськогосподарський і туристичний, залежать від сезонних працівників з країн ЄС і громадян третіх країн у певні сезони року. За оцінкою Єврокомісії, кількість таких сезонних працівників в ЄС щороку коливається між сотнями тисяч та мільйоном.

Настанова Єврокомісії доповнює Інструкцію щодо вільного руху працівників під час спалаху COVID-19, яка була оприлюднена 30 березня 2020 року, у відповідь на заклик Європарламенту у резолюції від 19 червня щодо посилення захисту транскордонних і сезонних працівників.

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