Воднева енергетика: Україна співпрацюватиме з німецьким агентством
Про це інформує пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
"Представники DENA підтвердили необхідність посилити взаємодію та звернули увагу, зокрема, на плани Німеччини щодо використання водню. DENA готова ділитися своїми дослідженнями у цій темі", - йдеться у повідомленні.
Окрім розвитку потенціалу України щодо використання водню, Держенергоефективності хоче співпрацювати з Німеччиною у питаннях впровадження систем акумулювання енергії для балансування енергосистеми, імплементації директив ЄС у сфері енергоефективності, підвищення енергоефективності, у т.ч. в університетах тощо.
Як повідомлялося, DENA обрано одним з партнерів у реалізації майбутнього енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною. У червні 2020 року було схвалено розпорядження уряду України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства». У рамках цього очікується тісний діалог двох країн у т. ч. в питаннях енергоефективності, "чистої" енергетики.