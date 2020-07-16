Воднева енергетика: Україна співпрацюватиме з німецьким агентством

Т.в.о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура провів переговори із експертами Німецького енергетичного агентства DENA щодо співпраці та визначення найбільш актуальних для України та Німеччини напрямів роботи.

Про це інформує пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

"Представники DENA підтвердили необхідність посилити взаємодію та звернули увагу, зокрема, на плани Німеччини щодо використання водню. DENA готова ділитися своїми дослідженнями у цій темі", - йдеться у повідомленні.

Окрім розвитку потенціалу України щодо використання водню, Держенергоефективності хоче співпрацювати з Німеччиною у питаннях впровадження систем акумулювання енергії для балансування енергосистеми, імплементації директив ЄС у сфері енергоефективності, підвищення енергоефективності, у т.ч. в університетах тощо.

Як повідомлялося, DENA обрано одним з партнерів у реалізації майбутнього енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною. У червні 2020 року було схвалено розпорядження уряду України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства». У рамках цього очікується тісний діалог двох країн у т. ч. в питаннях енергоефективності, "чистої" енергетики.