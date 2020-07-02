Уряд призначив в.о. голови Держенергоефективності

Уряд призначив Костянтина Гуру першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, а також поклав на нього тимчасове виконання обов’язків голови відомства.

Про це повідомляє пресслужби відомства.

«Відповідно до розпоряджень уряду від 25 червня цього року №742-р та №743-р призначено: Гуру Костянтина Юрійовича – першим заступником голови Держенергоефективності; Шафаренка Юрія Анатолійовича – заступником голови Держенергоефективності. Також згідно із розпорядженням уряду від 25 червня 2020 року №746-р на Костянтина Гуру тимчасово, до призначення в установленому порядку, покладено виконання обов’язків голови Держенергоефективності», - йдеться у повідомленні.

Новопризначені керівники вже приступили до роботи.

Костянтин Гура отримав освіту в НТУУ КПІ ім. І. Сікорського та французькому університеті Ecole Polytechnique. Професійний шлях розпочав у 2011 році у відділі комерційних відносин ДП «Енергоринок». У 2012-2013 роках працював у компанії Saint-Gobain (Франція). Після цього працював в Україні у приватному секторі в сфері електроенергетики.

Із 2014 року Гура працював у Держенергоефективності над розширенням міжнародної співпраці та покращенням інвестиційної привабливості у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики.

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Юрій Шафаренко здобув освіту у Київському національному торговельно-економічному університеті та отримав ступінь магістра за спеціальністю «економіка підприємства». Брав участь у міжнародній програмі OPEN WORLD (США), Навчально-тренувальній програмі для молодих управлінців уряду України від проєкту GIZ (Німеччина). Проходив курси підвищення кваліфікації у Київському міжгалузевому інституту підвищення кваліфікації, Академії управління МВС України та Національній академії державного управління при Президенті України.

Із 2007 року Шафаренко працював у державних органах: КРУ у Київській області, НКРЕКП. Із 2014 року у Держенергоефективності він очолював такі напрями роботи, як розвиток відновлюваної енергетики та стимулювання заміщення газу.