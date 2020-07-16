Президент Євроради запросив лідерів ЄС на "фінансовий" саміт 17-18 липня

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив глав держав і урядів країн Євросоюзу на першу за кілька минулих місяців «фізичну» зустріч, яка має відбутися у Брюсселі 17-18 липня.

Глави ЄС зберуться для обговорення багаторічного бюджету співдружності на наступні 7 років та фінансового пакета відновлення після кризи COVID-19, йдеться у листі-запрошенні Президента Європейської Ради, оприлюдненому на сайті Євроінституції.

«У п’ятницю, вперше після початку кризи COVID-19, ми зможемо знову зустрітися тут, у Брюсселі. Пандемія забрала багато життів по усій Європі та завдала серйозного удару для нашої економіки та суспільства. Вона продовжує вражати наше життя. Всі наші зусилля мають бути зосереджені на створенні умов для стійкого відновлення. Виходячи з цього, наша зустріч на цьому тижні буде присвячена Багаторічній фінансовій перспективі (MFF) та плану відновлення», - йдеться у документі.

Мішель зауважив, що з часу минулого саміту у червні Європейська Рада провела велику роботу з тим, щоб відповісти на наявні занепокоєння лідерів. На цій основі він, як президент Євроради, представив пропозиції щодо обох документів, які мають відобразити основні труднощі та поєднати досі відмінні позиції.

«Пошук домовленості потребуватиме важкої роботи та політичної волі від всіх. Зараз прийшов час. Угода є важливою. Нам треба буде знайти дієве рішення та дійти згоди, на заради кращого добробуту для наших громадян», - наголосив Шарль Мішель.

Він повідомив, що зустріч європейських лідерів розпочнеться у п’ятницю о 10.00 з традиційного обміну думками з Президентом Європейського Парламенту Девідом Сассолі. Після цього розпочнеться перша робоча сесія саміту.

«Буду радий вітати вас знову у Брюсселі!», - додав Шарль Мішель.

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Як вже повідомляв Укрінформ, президент Євроради 10 липня представив власне бачення довгострокових бюджетних пропозицій на 2021-2027 роки та пакету відновлення «ЄС – Наступне покоління». З урахуванням цих документів, а також так званого Фонду відновлення і стійкості, загальний обсяг фінансового пакета відновлення ЄС, за пропозиціями президента Європейської Ради, має дорівнювати сумі у 2 трлн 364 млрд євро, або 17% від ВНП Євросоюзу.

Європейський Парламент вже встиг висловити критичну оцінку щодо наданих пропозицій з огляду на недостатню, на думку депутатів, суму бюджетних витрат на освітні та соціальні програми.