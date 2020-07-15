Євросоюз зняв обмеження на ГМО задля розробки вакцини

Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, які мають прискорити розробку вакцини проти COVID-19та встановлюють тимчасовий виняток у законодавстві з контролю за використанням генетично модифікованих організмів.

Про це повідомляє Європейська рада.

«Цей правовий акт встановлює тимчасові винятки для клінічних випробувань такої вакцини, зокрема, у проведенні передбаченої законодавством ЄС оцінки ризиків для довкілля та використання ГМО. Він також поширює ці тимчасові винятки на дозвіл країнам-членам використовувати медичні продукти, що містять ГМО для лікування або запобігання COVID-19 у певних виключних або термінових ситуаціях, які визначені у фармакологічному законодавстві», - йдеться у повідомленні.

При цьому реалізація продуктів, котрі містять ГМО, як і раніше, потребує спеціальних дозволів від уповноважених органів контролю.

Запроваджені винятки із законодавства про ГМО діятимуть, поки ВООЗ визнає ситуацію з COVID-19 пандемією - або протягом періоду, коли застосовується режим надзвичайної ситуації у сфері здоров’я, відповідно до рішення Єврокомісії.

Запроваджені Радою ЄС норми Єврокомісія схвалила 17 червня. 10 липня їх підтримав Європарламент. Як очікується, відповідний правовий акт буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС 17 липня, і вже наступного дня він набуде чинності.