Перша вакцина проти COVID-19 у США успішно пройшла початкове тестування

Перша вакцина проти COVID-19 у США успішно пройшла початкове тестування

Укрінформ
У США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

Про це повідомляє CNN із посиланням наукову публікацію в New England Journal of Medicine.

«Вакцина проти COVID-19, розроблена біотехнологічною компанією Moderna у партнерстві з Національним інститутом здоров’я США, визнана такою, що стимулювала імунні реакції у всіх добровольців, які отримали її під час першого етапу дослідження»,- йдеться в повідомленні.

Первинні результати показали, що вакцина працює ефективно, хоча й має деякі побічні ефекти – спричиняє втому, озноб, головний біль, болі у м'язах та у місці ін'єкції. Проте ця розробка стала першою з-поміж усіх пробних препаратів, про результати досліджень якої повідомляє рецензований медичний журнал.

Читайте також: Україна відстежує випробування і передзамовлення вакцини від COVID-19 у світі - МОЗ

Зараз проходить друга фаза випробування вакцини компанії Moderna. Якщо на першому етапі препарат давали обмеженій кількості здорових людей, тепер проводитимуться розширені клінічні випробування, в тому числі на пацієнтах різних вікових груп та з вадами здоров’я.

Третя фаза, що має розпочатися наприкінці липня, охопить тисячі добровольців, що дозволить точніше визначити ефективність і безпечність нового препарату. За результатами цього етапу буде прийнято рішення, чи починати масовий випуск вакцини.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-