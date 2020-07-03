Україна відстежує випробування і передзамовлення вакцини від COVID-19 у світі - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я активно відстежує ситуацію у світі щодо випробування вакцини від коронавірусу.

Про це на брифінгу 3 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується вакцини від коронавірусу, то деякі країни заявили вже про різні стадії випробування. Ми активно відслідковуємо, що відбувається у світі, більш того, Президент України доручив Міністерству закордонних справ включитися в цей процес теж", - сказав Степанов.

За його словами, особливо це стосується заяв фармкомпанії AstraZeneca про те, що вони вже перебувають практично на завершальних стадіях випробування вакцини.

"Деякі країни вже почали розміщувати передзамовлення, і Україна теж долучається до цих процесів", - наголосив керівник МОЗ.

Він додав, що українці "варті того, щоб вакцина від коронавірусу в нас з’явилася однією з перших і щоб ми почали процес вакцинації від COVID-19".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу 876.