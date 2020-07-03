На людях тестують вже 17 потенційних вакцин проти COVID-19

Нині 17 потенційних вакцин від коронавірусу знаходяться на етапі клінічних випробувань.

Про це повідомляє NDTV.

«Нині у світі проводиться тестування як мінімум 17 вакцин на людях», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією WCNC Charlotte, 179 вакцин знаходяться в розробці.

За словами колишнього комісара FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) Пітера Піттса, діюча вакцина може бути доступна на початку 2021 року.

Раніше, за словами провідних експертів ВООЗ, для розробки ефективної та доступної вакцини проти COVID-19 протягом наступного року знадобиться понад 31 мільярд доларів.