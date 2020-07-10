Детінізація та підтримка аграріїв сприятиме розвитку фермерства - Шмигаль

Детінізація та програми підтримки аграріїв сприятимуть розвитку малого та середнього фермерства в Україні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Детінізація разом із програмами підтримки аграріїв сприятиме розвитку малого та середнього фермерства", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що раніше наголошував на необхідності доопрацювання запропонованого народними депутатами законопроєкту №3131, яким пропонувалось збільшити податок на гектар для малого фермера.

"Вчора Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував більш конструктивний варіант законопроєкту про детінізацію с/г земель. Для фізичних осіб-підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств, ставка податку зменшена з 5% до 2% від нормативної грошової оцінки, а перші 2 роки (2021-2022 рр.) пропонується пільговий перехідний період із нульовою ставкою", - зауважив глава уряду.

Як повідомлялося, деякі народні депутати від партії "Слуга народу" та групи "Довіра" запропонували запровадити податок у 6 тисяч гривень за пай для пересічних власників землі.

8 липня Шмигаль заявив, що введення податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується законопроєктом №3131, не на часі.