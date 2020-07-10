Рентабельність у фермерів вища, ніж у сільгосппідприємствах - експерти
Про це поінформував директор Національного наукового центу «Інститут аграрної економіки» (ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомила пресслужба ІАЕ.
«За підсумками 2019 року рівень рентабельності виробництва у фермерських господарствах по більшості основних сільськогосподарських культур перевищив аналогічний показник по усіх підприємствах в цілому. Зокрема, рентабельність виробництва у фермерських господарствах по зернових культурах склала торік 14,5% проти 11,8% по всіх підприємствах, по насінню ріпаку і кользи – 17,9% проти 9,4%, насінню соняшнику – 24,7% проти 23,5%, овочах відкритого ґрунту – 18,2% проти 7,0 %», - зазначив Лупенко.
Науковець зауважив, що найбільш рентабельним у фермерських господарствах стало виробництво продукції ягідних культур (57,4% проти 19,8% в усіх підприємствах), картоплі (50,3% проти 15,4%), шишок хмелю (35,9 % проти 9,0%), проса (28,4% проти 20,2%), плодових культур (25, % проти 0,2%) та насіння соняшнику (24,7% проти 23,5%).
За інформацією експерта, торік збитковим для фермерів у рослинництві було виробництво зернобобових культур (-2,5 % проти (-11,5 %) в усіх підприємствах) та цукрового буряку фабричного (-4,8 % проти (-15,1 %).
Водночас, підкреслив директор ІАЕ, рентабельність виробництва у фермерських господарствах зросла по житу, вівсу, гречці, шишках хмелю, картоплі, овочах відкритого ґрунту, фруктах та ягодах, тоді як загалом по сільськогосподарських підприємствах – лише по житу, вівсу, картоплі та ягодах.
За підсумками 2019 року, сказав Лупенко, по всіх 20 сільськогосподарських культурах, що відстежуються Державною службою статистики України, у фермерських господарствах рівень рентабельності виробництва був вищий, ніж в усіх сільгосппідприємствах.
Слід пам’ятати, що більш високі результати фермерів також враховуються при обчисленні загальних показників рентабельності по всіх підприємствах, тим самим збільшуючи їх. Отже, фактична різниця в рентабельності є ще більшою. За таких обставин можна говорити про переваги фермерського укладу і перспективність його розвитку в Україні, підсумував науковець.
Як повідомляв Укрінформ, на аграрному ринку України частка великих агрохолдингів оцінюється у 28%, середніх сільськогосподарських компаній – у 64%, малих сільгоспвиробників – у 8%.