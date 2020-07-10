Рентабельність у фермерів вища, ніж у сільгосппідприємствах - експерти

Фермерські господарства у 2019 році продемонстрували вищий, ніж усі сільськогосподарські підприємства, рівень рентабельності виробництва 20 сільгоспкультур, що відстежуються Держстатом.

Про це поінформував директор Національного наукового центу «Інститут аграрної економіки» (ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомила пресслужба ІАЕ.

«За підсумками 2019 року рівень рентабельності виробництва у фермерських господарствах по більшості основних сільськогосподарських культур перевищив аналогічний показник по усіх підприємствах в цілому. Зокрема, рентабельність виробництва у фермерських господарствах по зернових культурах склала торік 14,5% проти 11,8% по всіх підприємствах, по насінню ріпаку і кользи – 17,9% проти 9,4%, насінню соняшнику – 24,7% проти 23,5%, овочах відкритого ґрунту – 18,2% проти 7,0 %», - зазначив Лупенко.

Науковець зауважив, що найбільш рентабельним у фермерських господарствах стало виробництво продукції ягідних культур (57,4% проти 19,8% в усіх підприємствах), картоплі (50,3% проти 15,4%), шишок хмелю (35,9 % проти 9,0%), проса (28,4% проти 20,2%), плодових культур (25, % проти 0,2%) та насіння соняшнику (24,7% проти 23,5%).

За інформацією експерта, торік збитковим для фермерів у рослинництві було виробництво зернобобових культур (-2,5 % проти (-11,5 %) в усіх підприємствах) та цукрового буряку фабричного (-4,8 % проти (-15,1 %).

Водночас, підкреслив директор ІАЕ, рентабельність виробництва у фермерських господарствах зросла по житу, вівсу, гречці, шишках хмелю, картоплі, овочах відкритого ґрунту, фруктах та ягодах, тоді як загалом по сільськогосподарських підприємствах – лише по житу, вівсу, картоплі та ягодах.

За підсумками 2019 року, сказав Лупенко, по всіх 20 сільськогосподарських культурах, що відстежуються Державною службою статистики України, у фермерських господарствах рівень рентабельності виробництва був вищий, ніж в усіх сільгосппідприємствах.

Слід пам’ятати, що більш високі результати фермерів також враховуються при обчисленні загальних показників рентабельності по всіх підприємствах, тим самим збільшуючи їх. Отже, фактична різниця в рентабельності є ще більшою. За таких обставин можна говорити про переваги фермерського укладу і перспективність його розвитку в Україні, підсумував науковець.

Як повідомляв Укрінформ, на аграрному ринку України частка великих агрохолдингів оцінюється у 28%, середніх сільськогосподарських компаній – у 64%, малих сільгоспвиробників – у 8%.