Комітет Ради рекомендує ухвалити проєкт щодо передачі корпоративних прав в управління

Комітет Верхоної Ради з питань антикорупційної політики рекомендує ухвалити за основу і в цілому законопроєкт №3435 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени Комітету підтримали пропоновані зміни до законодавства і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити його за основу і в цілому", - йдеться у повідомленні.

Один із авторів законопроєкту народний депутат Олег Макаров повідомив, що законопроєктом пропонується продовжити строк для передачі посадовими особами акцій в управління у разі наявності в системі депозитарного обліку обмеження на здійснення операцій з акціями, а також не поширювати обмеження стосовно мінімальної суми договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою на договори, що укладаються на виконання вимог ст. 36 закону "Про запобігання корупції".

Також на комітеті був розглянутий проєкт закону "Про внесення змін до статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання окремих питань передачі в управління корпоративних прав" (№ 3611).

Голова Комітету Верхоної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна поінформувала, що до законопроєкту надійшли зауваження від НАБУ і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Комітет вирішив створити робочу групу і напрацювати узгоджений законопроєкт.

Окрім того, комітет розглянув у порядку антикорупційної експертизи проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції" (№3131), яким пропонується встановити механізм оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб – власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який передбачає рівень сплати податків з доходу від використання таких земельних ділянок не нижче, ніж мінімальний розрахунковий податок (поставлене податкове зобов’язання).

Члени Комітету ВР з питань антикорупційної політики дійшли висновку, що законопроєкт відповідає вимогам антикорупційного законодавства і висловили рекомендацію у перехідних положеннях встановити норму, що застосування пропонованого податку відбувається із наступного періоду після набрання чинності законом.