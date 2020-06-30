В Україні хочуть створити портал викривачів корупції – законопроєкт пройшов комітет

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропозиція така: законопроєкт №3450 рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу без скорочення строків підготовки до другого читання і зафіксувати, що комітет вбачає потребу у внесенні правок до другого читання, пропозицій і поправок за 116 статтею Регламенту в межах, відповідно, необхідних для досягнення заявленої мети законопроєкту, а саме – удосконалення роботи з питань захисту викривачів", - оголосила проєкт рішення голова комітету Анастасія Радіна.

Таке рішення підтримали члени комітету.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт №3450 розроблено з метою організації Єдиного порталу повідомлень викривачів та закріплення гарантії правового захисту викривачів виключно через адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

Проєктом закону пропонується внести зміни до закону "Про запобігання корупції", які створять правову основу для здійснення повідомлень викривачів через Єдиний портал повідомлення, що сприятиме належному та якісному впорядкуванню процедури розгляду повідомлень про корупцію.

Також законопроєктом пропонується внести низку взаємоузгоджених змін до закону "Про запобігання корупції", Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства, які гарантуватимуть реалізацію права викривачів на захист у судах з боку адвокатів системи безоплатної правової допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (№1010).

Він набув чинності 1 січня.