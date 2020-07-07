Єврокомісія погіршила прогноз економіки ЄС через пандемію

Єврокомісія погіршила прогноз економіки ЄС через пандемію

Укрінформ
Економіка ЄС, попри всі зусилля зменшити удар коронакризи, переживатиме цього року глибоку рецесію як на рівні усього Співтовариства, так і на національному в кожній країні.

Про це йдеться у літньому економічному прогнозі Єврокомісії, оприлюдненому на сайті ЄК.

«Оскільки скасування обмежувальних заходів відбувалося повільніше, ніж це передбачалося під час весняного прогнозу, падіння економічної активності у 2020 році буде більш суттєвим, ніж очікувалося. За літнім прогнозом, економіка Єврозони скоротиться на 8,7 відсотка у 2020 році і зросте на 5,8 відсотка у 2021 році. Це значно більше, ніж передбачене весняним прогнозом падіння на 7,7 відсотка для Єврозони та 7,4 відсотка – для всього ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, європейська економіка продовжує долати кризу та постає перед багатьма ризиками, включаючи ще одну масштабну хвилю інфекції.

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«За будь-якого сценарію, цей прогноз є потужним свідченням того, чому нам потрібен амбітний пакет відновлення «ЄС – Наступне покоління» для підтримки економіки. У перспективі поточного та наступного року, ми можемо очікувати на відновлення, але при цьому маємо залишатися пильними щодо різних темпів такого відновлення», - зауважив представник Єврокомісії.

З гідно з оцінкою Єврокомісії, економічні показники травня та червня поточного року можуть свідчити про те, що найгірший період вже пройдено і до кінця року темпи економічного падіння будуть поступово знижуватися, хоча й нерівномірно у різних країнах ЄС.

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