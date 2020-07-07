Єврокомісія погіршила прогноз економіки ЄС через пандемію

Економіка ЄС, попри всі зусилля зменшити удар коронакризи, переживатиме цього року глибоку рецесію як на рівні усього Співтовариства, так і на національному в кожній країні.

Про це йдеться у літньому економічному прогнозі Єврокомісії, оприлюдненому на сайті ЄК.

«Оскільки скасування обмежувальних заходів відбувалося повільніше, ніж це передбачалося під час весняного прогнозу, падіння економічної активності у 2020 році буде більш суттєвим, ніж очікувалося. За літнім прогнозом, економіка Єврозони скоротиться на 8,7 відсотка у 2020 році і зросте на 5,8 відсотка у 2021 році. Це значно більше, ніж передбачене весняним прогнозом падіння на 7,7 відсотка для Єврозони та 7,4 відсотка – для всього ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, європейська економіка продовжує долати кризу та постає перед багатьма ризиками, включаючи ще одну масштабну хвилю інфекції.

«За будь-якого сценарію, цей прогноз є потужним свідченням того, чому нам потрібен амбітний пакет відновлення «ЄС – Наступне покоління» для підтримки економіки. У перспективі поточного та наступного року, ми можемо очікувати на відновлення, але при цьому маємо залишатися пильними щодо різних темпів такого відновлення», - зауважив представник Єврокомісії.

З гідно з оцінкою Єврокомісії, економічні показники травня та червня поточного року можуть свідчити про те, що найгірший період вже пройдено і до кінця року темпи економічного падіння будуть поступово знижуватися, хоча й нерівномірно у різних країнах ЄС.