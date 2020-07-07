ЄС припускає, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року

Прикордонне агентство Євросоюзу Frontex розглядає три основні сценарії скасування тимчасових обмежень на перетин зовнішніх кордонів, що були запроваджені у відповідь на пандемію COVID-19.

Про це під час віртуальних слухань у рамках засідання комітету Європарламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу проінформувати вас про стратегії виходу, як ми бачимо наші дії на наступні 2 – 3 – 9 місяців. Виходячи з оцінки оперативної ситуації, ми доповнили рекомендації Єврокомісії щодо скасування тимчасових обмежень на «несуттєві» (такі, що не пов’язані із гострою потребою або професійною діяльністю – ред.) подорожі до ЄС. Відповідно, ми маємо три сценарії. За першим ЄС і Frontex будуть здатними повернутися до нормальної (охорони кордонів — ред.) у вересні. За другим, ми зможемо зробити це лише наприкінці поточного року. За найменш оптимістичним сценарієм, протягом 2021 року ми все ще будемо вимушені мати справу з наслідками пандемії та певними обмеженнями на подорожі», - зазначив очільник прикордонного агентства ЄС.

Під час слухань Леджері також повідомив про те, що Frontex має намір розширити мережу зв’язку з третіми країнами. Зокрема, агентство готується направити офіцера зв’язку до України - в рамках виконання регіонального мандату стосовно країн Східного партнерства.

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня Євросоюз оприлюднив рекомендації щодо поступового відкриття зовнішніх кордонів із 1 липня та визначив 15 країн, громадянам яких буде дозволено безперешкодний в’їзд. Критерієм для включення до "дозволеного" списку визначені насамперед епідеміологічні показники - рівень захворюваності на COVID-19 в таких країнах не може перевищувати показники держав ЄС. Україна до цього переліку поки не потрапила. Рада ЄС переглядатиме та по змозі розширюватиме цей перелік кожні два тижні.