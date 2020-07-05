Інвестори в "зелену" енергетику готуються позиватися до України — німецький бізнесмен

Перегляд урядом України режиму "зеленого" тарифу завдає суттєвого удару по інвесторах у галузь відновлюваної енергетики та може призвести до позовів іноземних інвесторів у міжнародних судах.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив німецький інвестор, власник компанії Seraphim Power Крістіан Шенвізнер.

"Міжнародні інвестори, розглядають можливість і готуються позиватися до міжнародних судів і арбітражних судів", - сказав бізнесмен, який інвестував у галузь відновлювальної енергетики України.

За його словами, те, що зараз відбувається є "великим розчаруванням". Шенвізнер нагадує, що лише у 2019 році близько 4 млрд євро було інвестовано в виробництво 4,500 МВт сонячної та вітрової енергетикі в Україні при обіцянці встановленого фіксованого тарифу за вироблену кіловат-годину, який гарантувався законодавством до кінця 2029 року.

"Зараз, у 2020 році, операторам сонячної та вітрової систем фактично виплачено лише від 5 до 10 відсотків", - констатує інвестор.

Уряд України, зауважує він, заявивши восени минулого року про намір переглянути правила, понад 9 місяців не приймав жодних нових рішень щодо того, як має виглядати нова енергетика. Днями Верховна Рада підтримала без обговорення в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Цей проєкт планує знизити "зелені" тарифи на всі сонячні та вітрові турбіни. Тариф буде знижений ретроспективно, тобто також для існуючих та працюючих систем для постачання сонячної енергії на 15%, для вітряних — на 7,5%. Однак, зауважив підприємець, термін виплати компенсації не був продовжений. Це призводить до масованих втрат доходу упродовж усього періоду експлуатації систем, що також може призвести до банкрутства.

Шенвізнер зазначає, що така ситуація веде до того, що багато інвестицій вже "провалюються", інвестиційні позики не можуть бути погашені.

"Ми часто чуємо від керівників уряду, міністрів про важливість інвестицій, що все робиться для покращення клімату, для того, щоб переконати інвесторів, що вкладати в Україну варто і безпечно. Отже, цей випадок, з ВДЕ, для України є драмою", - говорить Шенвізнер.

Підприємець зазначає, що навряд чи в Україні є хоча б одна економічна сфера, куди б упродовж короткого часу було інвестовано так багато, як у відновлювальну енергетику, — до 4 млрд євро. А наразі, на його погляд, це "цілеспрямовано, безтурботно і політично знищується, а інвестиції перетворюються на руїни".

Нагадаємо: компанії з 13 країн — Бельгія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Литва, Нідерланди, Норвегія, Південна Корея, Швеція, Туреччина, Великобританія та США — інвестували українські в проєкти сонячної енергії потужністю 3,5 ГВт та вітрові проєкт потужністю 650 МВт.