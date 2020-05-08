В Україні досягнули межі розвитку альтернативної енергетики - експерт

В Україні досягнуто межі розвитку альтернативної енергетики. Електроенергія з ВДЕ є занадто дорогою для країни, оскільки держава зобов’язалася викуповувати весь її обсяг у виробників незалежно від того, чи можна буде його спожити.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила експерт з енергетики Ольга Кошарна.

«Міністерство (енергетики та захисту довкілля - ред.) змінювало політику щоразу, коли приходив новий очільник – ніякої спадкоємності. Ось ми й дійшли до нинішнього абсурду. А добив систему імпорт електроенергії з РФ, Білорусі, коли у ядерний закон восени внесли правку, не прораховуючи наслідки», - заявила Кошарна.

Міністерство енергетики мало б ситуацію передбачити і ще в 2017 році почати вносити відповідні зміни у законодавство, вважає Кошарна. Наприклад, зобов’язати ВДЕ робити точні баланси, прогнозувати виробництво.

«Інструменти для цього є – Укргідрометцентр має систему для прогнозування погоди, що лягає в основу прогнозування виробітку сонячної і вітрової енергії. До речі, у нас ще й страшний перекіс у встановлених потужностях ВДЕ – понад 70% сонячних станцій, хоча в усьому світі переважають вітрові, які й уночі можуть працювати», - пояснила експерт.

За її словами, досі Україна не мала плану розвитку Об’єднаної енергосистеми, мереж. Відповідальне за її розвиток Укренерго готувало план кілька років поспіль, та жоден документ не був прийнятий офіційно. У 2019 році розроблений за новим законом звіт відповідності енергосистеми та генеруючих потужностей зрештою ухвалили.

«Чітко вказали: межа для “зелених” вже досягнута», - підсумувала Кошарна.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня 2020 року в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольги Буславець заявила, що одним із ключових викликів для галузі, на який треба було зосередити увагу ще минулого року, є стрімке неконтрольоване збільшення потужності відновлюваної енергетики в рамках застарілої моделі "зеленого тарифу". За минулий рік ця потужність зросла в Україні майже втричі.

У листопаді 2019 року Міністерство енергетики та захисту довкілля заявляло, що планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

"Зелений" тариф як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики, що був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій, себе вже вичерпав. Річ у тім, що через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років зелена енергетика в Україні переживає справжній бум. Свого часу з подачі енергетичних лобістів держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього “зелений" тариф зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.