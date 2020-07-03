Рада схвалила за основу реструктуризацію "зелених" тарифів

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії».

"За" проголосували 268 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою законопроєкту є врегулювання на законодавчому рівні нагальних проблем «зеленої» генерації, зменшення фінансового навантаження на кінцеву ціну через високий рівень «зеленого» тарифу, досягнення балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, запобігання дефіциту коштів на ринку електроенергії.

Законопроєкт створює умови для прискорення переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики шляхом проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, збалансування кошторису ДП «Гарантований покупець» та сприяє вирішенню нагальних проблем галузі.

Проєктом вносяться зміни до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про режим іноземного інвестування», «Про оренду державного та комунального майна» в частині удосконалення умов підтримки виробників за «зеленим» тарифом.

Також передбачається вдосконалення процедури організації і проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки шляхом внесення змін до статті 93 Закону України «Про альтернативні джерела енергії».

Депутати відмовилися скоротити терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Як повідомлялось, внесенню законопроєкту до парламенту передувало укладення 10 червня меморандуму з виробниками ВДЕ. За його умовами, передбачаються зменшення тарифів на 15% для сонячних електростанцій (СЕС) та на 7,5% - для вітрових електростанцій (ВЕС) і перехід до аукціонної моделі визначення тарифу з 1 липня.

Ідеться також про зупинку реалізації Pre-PPA договорів для сонячної генерації (купівлі-продажу електроенергії за чинним "зеленим" тарифом для майбутніх об'єктів). При цьому вітрова енергетика збереже можливість реалізувати договори з гарантованим "зеленим" тарифом, які були підписані раніше, адже таких проєктів небагато.