Прем'єр: Плануємо з 1 вересня підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч

Мінімальну зарплату в Україні з вересня планують підвищити до 5 тисяч гривень, і на це є економічні підстави.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є економічні розрахунки на сьогодні, є підстави, і підвищення мінімальних зарплат дає позитивний ефект для економіки нашої держави, тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що вже наступного року з 1 січня вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року - зросте до 6,5 тисяч гривень.

Глава уряду додав, що таке зростання в умовах скорочення імопорту "має забезпечити збільшення споживання продукції вітчизняних виробників".

"Це буде мати позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, для країни в цілому, і для кожного громадянина України".

Шмигаль додав, що для допомоги українському бізнесу уряд планує залучити кошти іноземних партнерів.

Як повідомляв Офіс Президента 27 червня, уряд на виконання завдання Президента Володимира Зеленського визначив попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

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В ОП зазначали, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко зробили відповідні розрахунки, і склали попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату.

Закон про державний бюджет встановив на 2020 рік мінімальну зарплату у розмірі 4723 грн (з 1 січня).