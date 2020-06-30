Середня зарплата за рік збільшилася на 3%

Середня номінальна зарплата українців за травень 2020 року була на 3% більшою за ту, яку вони отримали за травень 2019 року, і становила 10 542 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у травні 2020 року становила 10 542 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4 723 грн). Порівняно із квітнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,1%, а за останні 12 місяців (відносно травня 2019 року) – на 3,0%", - йдеться у повідомленні.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності — в середньому 18 832 грн (на 0,3% менше, ніж за травень 2019 року). На другому місці за цим показником — галузь інформації та телекомунікацій (18 339 грн, на 7,1% більше), на третьому — професійна, наукова та технічна діяльність (15 610 грн, на 14,1% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за травень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (3 851 грн, на 43,1% менше, ніж за травень 2019 року), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (7 645 грн, на 10,6% більше), мистецтва, спорту, розваги та відпочинку (8 174 грн, на 2,5% менше).

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Як повідомлялось, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за травень 2019 року становила по Україні 10 239 грн, що на 17,4% більше, ніж за травень 2018 року.