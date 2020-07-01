В Україні зріс розмір прожиткового мінімуму

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні зростає розмір прожиткового мінімуму, відповідно зросте розмір соціальної допомоги, що до нього прив’язана.

Розмір прожиткового мінімуму зростає згідно зі статтею 7 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Так, з 1 липня прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 2118 грн (з 1 січня був 2027 грн.). Для дітей віком до 6 років він становитиме 1859 грн (був 1779 грн), для дітей віком від 6 до 18 років – 2318 грн (2218 грн), для працездатних осіб – 2197 грн (2102 грн), для осіб, які втратили працездатність –1712 грн (1638 грн).

Після збільшення прожиткового мінімуму в Україні зросте і розмір мінімальної пенсії.

З 1 липня 2020 мінімальна пенсія становитиме 1 712 грн (на 74 грн більше). Крім того, з 1 липня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона складає 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 грн, а з 1 липня — 17,12 грн).

Крім того, в Україні з 1 липня зросте максимальний розмір допомоги з безробіття - до 8788,00 гривень (4 прожиткові мінімуми).

Також збільшиться мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років – не менше 929,50 грн (був 889,50 грн), а для дітей від 6 до 18 років не менше 1159,00 грн (був 1109 грн).

З 1 липня збільшиться допомога одиноким матерям, вона становитиме для дітей до 6 років – 1 859 грн, від 6 до 18 років – 2318 грн, від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) – 2197 грн.

Також зросте розмір допомоги особами, які доглядають за хворою дитиною. Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 грн.

Крім того збільшиться допомога малозабезпеченим сім’ям. З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги для працездатних осіб – 549,25 грн (525,50 грн), для осіб, що втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1712 грн (1638 грн), для дітей віком до 6 років –2416,70 грн (1512,15 грн), для дітей віком від 6 до 18 років – 3013,40 грн (1885,50 грн), для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –2856,10 грн (1786,70 грн).

На кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, встановлено такі доплати: на дитину до 13 років – 250 грн, від 13 до 18 років – 500 грн.

Також збільшаться виплати для інвалідів з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 3516,48 грн (3364,64 грн), підгрупа Б – 2568,00 грн (2457 грн), інвалідів з дитинства II групи – 1712 грн (1638 грн), III групи – 1712 грн (1638 грн).

Крім того, збільшиться допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає особу з інвалідністю І чи ІІ групи (психічні розлади). З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 2118 грн (2027 грн).