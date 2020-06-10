Кабмін підвищив доплату до пенсії тим, хто втратив годувальників під час Євромайдану

Кабмін схвалив постанову, якою пропонується підвищити розмір доплати до пенсії непрацездатним членам сім'ї, які втратили годувальника під час Революції Гідності.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 10 червня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, пропонується внести зміну до пункту 2 постанови № 76 "Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності" від 28 березня 2014 року.

Зокрема, пропонується збільшити максимальний розмір пенсії, в межах якого встановлюється доплата до пенсій у зв'язку з втратою годувальника, непрацездатним членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, з 10 тис. грн до максимального розміру пенсії, визначеного ч. 3 ст. 27 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та виключивши заробітну плату (дохід) зі складових, які враховуються при визначенні розміру такої доплати.

Згідно з документом, реалізація акта потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету в сумі 1,66 млн грн на рік.

Також зазначається, що постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, згідно із ч. 3 ст. 27 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", розмір прожиткового мінімуму на місяць для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня 2020 року становить 1638 грн, із 1 липня - 1712 грн, а з 1 грудня - 1769 гривень.

Таким чином, в Україні розмір максимальної пенсії становить: з 1 січня - 16 тис. 380 грн, із 1 липня - 17 тис. 120 грн, а з 1 грудня складе 17 тис. 690 грн.