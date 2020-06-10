Кабмін хочуть через суд зобов’язати збільшити допомогу учасникам бойових дій

Кабмін хочуть через суд зобов’язати збільшити допомогу учасникам бойових дій

Укрінформ
Житель Одеської області просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Кабінет міністрів України збільшити розмір грошової допомоги учасникам бойових дій до 8 тисяч 190 гривень.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся житель Одеської області з позовом до Кабінету міністрів України. Позивач просить суд визнати протиправною постанову уряду від 19.02.2020 року №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» в частині, якою було встановлено виплату учасникам бойових дій у розмірі 1 390 грн", - ідеться в повідомленні.

Також позивач просить зобов’язати Кабінет міністрів збільшити розмір вказаної допомоги до 8 190 грн.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі за цим позовом.

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У суді нагадують, що у провадженні Окружного адміністративного суду Києва вже перебуває справа щодо оскарження вищезгаданої постанови уряду в частині, що стосується виплати інвалідам війни I групи в розмірі 4 120 грн.

Як повідомлялося, постановою уряду №112 передбачено, що в 2020 році учасники бойових дій отримають по 1390 грн разової грошової допомоги, члени сімей загиблих - по 900 грн.

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