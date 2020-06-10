Кабмін хочуть через суд зобов’язати збільшити допомогу учасникам бойових дій

Житель Одеської області просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Кабінет міністрів України збільшити розмір грошової допомоги учасникам бойових дій до 8 тисяч 190 гривень.

Про це інформує пресслужба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся житель Одеської області з позовом до Кабінету міністрів України. Позивач просить суд визнати протиправною постанову уряду від 19.02.2020 року №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» в частині, якою було встановлено виплату учасникам бойових дій у розмірі 1 390 грн", - ідеться в повідомленні.

Також позивач просить зобов’язати Кабінет міністрів збільшити розмір вказаної допомоги до 8 190 грн.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі за цим позовом.

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У суді нагадують, що у провадженні Окружного адміністративного суду Києва вже перебуває справа щодо оскарження вищезгаданої постанови уряду в частині, що стосується виплати інвалідам війни I групи в розмірі 4 120 грн.

Як повідомлялося, постановою уряду №112 передбачено, що в 2020 році учасники бойових дій отримають по 1390 грн разової грошової допомоги, члени сімей загиблих - по 900 грн.