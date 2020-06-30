Німеччина планує зафіксувати енергетичне партнерство з Україною до кінця року

Співробітництво між Німеччиною та Україною в галузі енергетики планувалося документально оформити на весні цього року, але через коронавірус довелося перенести процес на більш пізні терміни.

Про це повідомив на конференції «20 років Німецько-українському форуму. Відносини між Україною і Німеччиною. Діалог про політику та економіку», яка відбулася в Берліні 29 червня, парламентський державний секретар міністерства з питань економіки й енергетики Марко Вандервіц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Планувалося підписання спільної заяви щодо Німецько-українського енергетичного партнерства в рамках 6-го Берлінського Енергетичного діалогу, який мав відбутися у березні цього року, але був скасований через пандемію. Але ми хочемо ще до кінця цього року довести цю справу до завершення», - сказав Вандервіц.

Він назвав співпрацю між двома країнами у сфері відновлювальної енергетики одним з пріоритетів двосторонньої взаємодії. Німеччина підтримує, в тому числі фінансово, перехід України на чисті джерела енергії, запровадження енергоефективністі, зокрема, наразі Німецьке енергетичне агентство DENA разом з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ здійснюють в Україні низку проєктів.

Вандервіц також нагадав про інші напрямки підтримки, яка надається німецьким урядом Україні з серпня 2014 року, зокрема, про незв’язаний фінансовий кредит у розмірі 500 млн євро, з яких ще близько 150 млн не використано.

«Ми радіємо, що Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися спрямувати ці залишки на подолання наслідків пандемії. Ми сподіваємося на швидші спільні кроки», - сказав урядовець.

«Німеччина готова всіма силами продовжувати підтримувати Україну в її економічному наближенні до ЄС», - додав він.

Представник Мінекономіки та енергетики ФРН бачить «позитивні» перспективи для поглиблення співпраці та вважає Україну привабливою для німецьких інвесторів.

«Україна є, звісно, привабливою країною для німецьких підприємців, особливо, для середнього і малого бізнесу. Тому Німеччина особливо прискіпливо слідкує за тим, що відбувається у банківському секторі, стосовно умов інвестування, а також захисту прав інвесторів, які мають відповідати європейським стандартам», - заявив Вандервіц.

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При цьому він назвав перешкоди для нормального розвитку співпраці: інвестори стурбовані підвищенням тарифів для відновлювальної енергетики, «сигналами про довільне поводження з німецькими інвесторами з боку українських чиновників», недостатньою транспарентністю певних процесів, пов’язаних з веденням бізнесу, необхідність зменшення бюрократії та встановлення «незалежного, непартійного правосуддя». Україна пройшла великий шлях реформ, але попереду ще багато роботи, підсумував він.

Німеччина, за словами представника Міністерства, має дуже велику зацікавленість в тому, щоб Україна міцно трималася курсу реформ.