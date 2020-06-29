У Пентагоні прокоментували перекидання військ з Німеччини до Польщі

Кілька тисяч американських військовослужбовців будуть перекинуті з Німеччини в одну з країн колишньої Організації Варшавського договору як попередження президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на джерела в Пентагоні.

Високопоставлені співробітники Міністерство оборони США розповіли журналістам, що план передбачає скорочення американського військового контингенту в Німеччині до 25 тисяч осіб: з країни виведуть 9,5 тисячі військовослужбовців. Частина з них повернеться в США, частина – буде перекинута в одну з сусідніх країн.

Ці зміни повинні послужити в якості однозначного попередження Путіну, чиї агресивні плани вже підтверджені анексією українського Криму у 2014 році.

Міністр оборони Марк Еспер має представити президентові Дональду Трампу план передислокації військ у Європі в найближчу середу, 1 липня.

У Пентагоні не називають країну, в яку будуть направлені кілька тисяч військовослужбовців. Однак у ході візиту до Вашингтона президент Польщі Анджей Дуда попросив Трампа розмістити в Польщі більше американських військових. Американський президент підтримав його і повідомив, що країни працюють над новою Угодою про співробітництво у сфері оборони.

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Раніше Дональд Трамп повідомив про рішення скоротити американський контингент в Німеччині до 25 тисяч осіб. Зараз на території країни дислокуються 34,5 військовослужбовців і близько 18 тисяч цивільних співробітників Армії США. До вересня з Німеччини повинні вивести 9,5 тисячі військових. Частина з них відправлять в Польщу, частину – повернуться в США.