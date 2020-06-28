Американсько-німецькі відносини не будуть як

Американсько-німецькі відносини не будуть як "до Трампа" і за нового президента – Маас

Укрінформ
Можлива поразка Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах не означає повернення американсько-німецьких відносин до стану, в якому вони були до приходу цього президента на посаду.

Таке переконання висловив в інтерв’ю агентству dpa міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

«Той, хто думає, що наявність демократа на посаді (глави держави) поверне до попереднього стану трансатлантичне партнерство, недооцінює структурні зміни, які відбулися», - заявив дипломат.

Він назвав двосторонні відносини між ФРН і США «надзвичайно важливими» і наголосив на потребі вдосконалити їх, адже «в їх теперішній формі вони більше не відповідають вимогам, які пред'являються обома сторонами».

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Трамп неодноразово критикував Німеччину за те, як та діє щодо ряду питань, включаючи співпрацю з Росією стосовно газопроводу Nord Stream 2 та те, що ФРН не виконує цілі оборонних витрат НАТО, йдеться у матеріалі.

Новою суперечкою стало повідомлення Трампа про те, що його адміністрація значно скорочує кількість американських військових, які базуються у Німеччині.

Президентські вибори в США відбудуться у листопаді.

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