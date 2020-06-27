Світ більше не має розраховувати на лідерство США - Меркель
Про це вона заявила в інтерв’ю 6 впливовим європейським виданням, зокрема й The Guardian.
"Світ уже не може сприймати як належне те, що США все ще прагнуть бути світовим лідером, та має відповідно скоригувати свої пріоритети", - заявила Меркель.
За її словами, ми виросли з певним знанням того, що США прагнули стати світовою державою.
"Якщо США зараз добровільно відмовляться від цієї ролі, ми матимемо дуже серйозно замислитися", - додала канцлер.
Водночас вона наголосила, що військова присутність США в Центральній Європі відповідає їхнім власним інтересам.
"Американські війська в Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину та європейську частину НАТО, а й інтереси Сполучених Штатів Америки", - зазначила Меркель.
Проте вона погоджується, що Європі необхідно зберігати військовий союз з США.
"Подивіться на світ, подивіться на Китай чи Індію. Є вагомі причини зберігати прихильність трансатлантичному оборонному співтовариству та нашій спільній ядерній парасольці", - зауважила канцлер Німеччини.
При цьому глава німецького уряду визнала, що країна має витрачати більше на оборону.
"Ми досягли значного зростання витрат протягом останніх років і будемо продовжувати цей шлях для розширення наших військових можливостей", - наголосила Меркель.