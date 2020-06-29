Німеччина готова ввести санкції проти США через "Північний потік-2" — Bloomberg

Німеччина готує санкції проти США у тому випадку, якщо будуть залучені нові заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

"Німеччина готується завдати у відповідь удар по Сполученим Штатам у тому випадку, якщо президент Дональд Трамп виконає свою погрозу вбити газопровід "Північний потік-2" за допомогою додаткових санкцій", - повідомило джерело видання.

У статті йдеться про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель готова чинити тиск на Європейський союз, щоб рішення щодо санкцій проти США було загальним.

Як повідомлялося, раніше в Сенат США був внесений законопроєкт, що передбачає додаткові санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік-2". Згідно із заявою сенатора-республіканця Теда Круза, одного з авторів законопроєкту, санкції націлені «на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку-2", і будуть поширюватися на всіх, «хто так чи інакше залучений у прокладанні газопроводу».

Нагадаємо: будівництво газопроводу раніше було зупинено через санкції США. У "Газпромі" заявили, що побудований на 94% "потік" буде введено в експлуатацію російською стороною.