Київ і Прага працюють над проведенням восени міжурядової комісії

Українська і чеська сторона сподіваються провести восени цього року засідання міжурядової торговельно-економічної комісії, яке через коронавірус було перенесено з березня на більш пізні терміни.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

"Зараз ми почали консультації щодо нової дати візиту. Сподіваємося і працюємо над тим, щоб це вдалося зробити восени", - сказав посол.

Він нагадав, що засідання у рамках візиту в Україну віцепрем’єр-міністра, міністра промисловості й торгівлі та міністра транспорту Чехії Карела Гавлічека на чолі великої бізнес-делегації мало відбутися 10-11 березня, але було скасовано буквально напередодні вильоту чеської делегації через загострення ситуації з коронавірусом.

Перебійніс наголосив на важливості якнайшвидшого проведення засідання для «аналізу, в яких галузях відбувається найбільше падіння, і що можна зробити, щоб, по можливості, запобігти та зупинити негативні тенденції, а також визначити перспективні напрями співпраці на середньострокову перспективу». Серед перспективних посол назвав сферу інформаційних технологій та нарощення постачання української агропродукції до Чехії та ЄС загалом.

"Проведення комісії було б важливим в тому числі й для того, щоб спробувати спільно знайти нестандартні рішення у ситуації, що склалася, і разом подолати серйозні виклики для економік країн, які були спричинені коронавірусною кризою", - зауважив дипломат.

Перебийніс нагадав, що в першому кварталі обсяг двосторонньої українсько-чеської торгівлі впав на 19%, у другому кварталі, як очікується, падіння буде ще більшим. Водночас торік було встановлено рекорд у двосторонній торгівлі – понад 2 млрд євро.