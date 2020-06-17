Чехія прийматиме на лікування українських військових — посол

Чехія в ближчому майбутньому прийматиме на лікування поранених на фронті на сході українських бійців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу поінформував посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

"Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військових в чеських медичних закладах", - сказав посол.

Цю тему було обговорено під час його нещодавньої зустрічі з заступником міністра оборони Чехії.

Перебийніс зазначив, що проєкт повністю фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, які виділив чеський уряд. Чеське Міноборони готове буде надіслати в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найбільш ефективне лікування, і доставять їх до шпиталів.

Точна кількість поранених ще не визначена, вона залежатиме від бюджету, який буде виділений.

"Ми розраховуємо, що йтиметься мінімум про 10 поранених", - додав дипломат.

Він також поінформував, що крім підписання відповідної угоди потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів. Отже, очевидно, практична реалізація цього нового проєкту відбудеться орієнтовно восени.

Нагадаємо: до цього часу Чехія не брала українських поранених бійців на лікування.